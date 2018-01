Chico Bento e sua turma, enfim, cresceram! Assim como aconteceu com Mônica e Cebolinha, que até se casaram na HQ Turma da Mônica Jovem, chegou a vez da turma caipira ganhar sua versão adulta.

Em Chico Bento Moço, o personagem deixa a Vila Abobrinha e se muda para a cidade grande para estudar agronomia. Ele se forma e depois retorna à roça para cuidar das terras de sua família e ficar próximo dos amigos de infância.

A capa acima foi publicada no Facebook da Turma da Mônica e faz mistério sobre o lançamento. “A espera terminou. Chegou a hora de conhecer o Chico Moço. Será que ele ainda fala ‘caipirês’ e gosta de goiabas? Em breve, nas bancas!”, diz a página.

Apesar de não haver confirmação, o lançamento da revistinha deve acontecer na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que começa no dia 29 de agosto, no Riocentro, e vai até 8 de setembro.