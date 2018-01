Uma adição inusitada ao elenco foi confirmada pelos criadores da série Once Upon a Time: o cantor Marilyn Manson.

A trama, que atualmente está na terceira temporada, tem um público infantil e adolescente muito forte e mostra os personagens dos contos de fadas em uma aventura diferente da que conhecemos através dos livros.

Na série, Manson será Shadow, personagem cuja voz dará vida à essência da Terra do Nunca. “Sempre fomos grandes fãs de Marilyn Manson. Queríamos alguém com capacidade vocal de fazer nossa pele arrepiar”, disseram Eddy Kitsis e Adam Horowitz, produtores-executivos da série, à Rolling Stone.

Shadow é a sombra de Peter Pan e, ao contrário do que é mostrado nos contos de fadas, ele não será a figura travessa, carinhosa e divertida. O personagem de Manson estará mais interessado em sequestrar as almas dos demais moradores de Storybrooke.

O primeiro episódio com a participação de Manson deve ir ao ar em novembro. Once Upon a Time é exibida nos Estados Unidos pela ABC e aos domingos no Brasil pelo canal Sony.