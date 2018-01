Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, Marcelo Rezende anunciou que está com câncer no pâncreas e no fígado. A reportagem foi gravada em sua casa, na segunda-feira, 8, horas antes de ser internado no hospital Albert Einstein.

“Ninguém fala o nome de uma doença. E quando, de repente, eu me descubro que estou com câncer, falar a palavra parece que o mundo desaba”, disse Rezende.

O apresentador do Cidade Alerta disse que o câncer começou no pâncreas, cresceu e atingiu o fígado. Na terça-feira, 9, ele foi submetido à primeira sessão de quimioterapia. “Não tenho medo da morte”, disse durante a entrevista.

Ele sentiu que havia algo de errado com sua saúde ao perceber sua falta de vontade de tomar vinho, sua bebida favorita. Comentou também sobre o cansaço excessivo, mesmo tendo boas noites de sono. Telefonou a um amigo, que é médico, e lhe foi indicado passar por uma bateria de exames. O diagnóstico foi obtido há poucos dias.

Com a voz embargada, Rezende falou sobre a descoberta da doença, a reação da família e o afastamento da TV. Manteve um tom calmo e tratou de tranquilizar os amigos e fãs que passaram a semana inteira sem notícias sobre seu real estado de saúde.

“Você acha que eu não sei que vou atravessar um período difícil? Eu vou, sei que eu vou. Mas nada é difícil quando se tem Deus”, disse.

Marcelo Rezende seguirá afastado do Cidade Alerta nesta semana, que estará sob o comando de Luiz Bacci.