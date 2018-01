Maisa Silva está no Projac, na Globo, e tem compartilhado sua visita nas redes sociais. A pupila de Silvio Santos tem feito suspense sobre o motivo da visita, mas o blog já descobriu o que a menina foi fazer no Rio de Janeiro.

Ela é uma das convidadas de Tatá Werneck para a segunda temporada do Lady Night, do Multishow. O programa, desde a primeira temporada, é gravado em um dos estúdios da Globo e, por essa razão, Maisa tem andado no famoso carrinho de golfe que transporta funcionários e convidados pelas alamedas do complexo.

No início do ano, Celso Portiolli também esteve no Projac a convite de Tatá Werneck.

Nas redes sociais, os fãs de Maisa estão especulando os motivos de sua ida ao Projac. Alguns apontaram, em tom de brincadeira, que ela será a substituta de Evaristo Costa, que se despediu nesta quinta-feira, 27, da emissora.