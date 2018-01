Após inúmeras listas falsas circulando pela web, a organização do Lollapalooza Brasil divulgou o line-up oficial da edição de 2014 do festival, marcado para os dias 5 e 6 de abril, no Autódromo de Interlagos.

Na lista, Muse, Arcade Fire, Soundgarden, Nine Inch Nails aparecem como atrações principais, mas dividem a atenção com Ellie Goulding, Lorde, New Order, Julian Casablancas, Phoenix e Imagine Dragons.

Veja a lista oficial abaixo:

E aqui você confere a divisão das atrações por data:

O primeiro lote dos ingressos começa a ser vendido em 21 de novembro, por R$ 290, e dá acesso a um dia de festival. No dia 19 iniciam as vendas do Lolla Pass, que permite a entrada nos dois dias de shows. O 2º lote (R$ 350) entrará em vigor assim que o pacote inicial se esgotar.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.ticketsforfun.com.br, pelo telefone 4003-5588 ou na bilheteria oficial (Credicard Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955).