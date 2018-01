Colaboração de Murilo Busolin

De acordo com o Buzzfeed, Lilly Wachowski não participa mais da produção da segunda temporada de Sense8. Quem revelou a saída da produtora foi a atriz Jamie Clayton, que interpreta a personagem Nomi na série. Em entrevista, ela disse que Lilly precisava de um tempo fora de tudo e de todos.

“Lilly é uma supermulher”, elogiou Clayton. A diretora passou pelo processo de redesignação sexual recentemente e se apresentou como mulher em março deste ano. Ela ainda é creditada como co-produtora da série, podendo voltar para uma terceira temporada. Já sua irmã, Lana Wachowski, que também é transgênero, continua como diretora de todos os episódios da segunda temporada da série de sucesso da Netflix.

Essa é a segunda baixa na série durante as filmagens de sua nova temporada, que há pouco tempo teve o ator Aml Ameen retirado do elenco principal e substituído por Toby Onwumere, no papel de Van Damme.

Vale lembrar que parte do elenco de Sense8 desembarcou ontem, 26, no Brasil para gravar alguns episódios em meio à Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que ocorre neste domingo, 29.