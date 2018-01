Fato raro nos tempos atuais, a contratação da substituta de Jessica Lange para o drama de terror épico American Horror Story conseguiu ser mantida em sigilo até o momento oficial de seu anúncio. E, para a surpresa dos fãs da série, a escolhida foi a cantora Lady Gaga.

Em seus perfis nas redes sociais, a cantora divulgou um teaser anunciando sua presença na série – que na quinta temporada será ambientada em um hotel – e fez uma pequena brincadeira: “faça sua reserva agora”, escreveu.

Ainda não há detalhes sobre a personagem de Gaga em American Horror Story Hotel, mas o site TV Line garante que ela será a nova protagonista, uma vez que Jessica Lange – premiada com um Globo de Ouro e um Emmy por sua atuação na trama – anunciou no ano passado que não retornaria à nova temporada.

E também não há detalhes a respeito do plot da nova fase. Mas, como o título sugere, deve ser ambientada em um hotel macabro. Nas temporadas anteriores, as histórias se passaram em uma casa mal-assombrada, um asilo, uma irmandade de bruxas e um circo nada convencional.

American Horror Story Hotel deve estrear em outubro nos Estados Unidos e as gravações estão previstas para iniciar no início do segundo semestre.