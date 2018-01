A cantora Katy Perry divulgou nesta quinta-feira (20) o clipe de Dark Horse, o terceiro de seu novo álbum de inéditas, Prism, lançado em outubro do ano passado.

No vídeo, Katy é uma espécie de Cleópatra com poderes mágicos, fissurada por guloseimas e joias. O que surpreende é o tom de humor aplicado às cenas, algo parecido com o que fez em California Gurls, do antecessor Teenage Dream, lançado em 2010.

O rapper Juicy J, que faz participação especial na música, também aparece no clipe. Assista: