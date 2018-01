Justin Timberlake acaba de dar seu recado aos produtores da Warner Bros.: ele quer muito o papel do vilão Charada na nova sequência de filmes do Batman, que terá Ben Affleck como o homem-morcego.

O cantor deu a declaração em entrevista ao programa Jim & Kim Morning Show, da rádio Fresh 102.7. E disse que o fato de se oferecer para interpretar o vilão pode soar como brincadeira, mas ele quer o papel.

“Eu não quero ser o Robin. Não tenho nenhuma aspiração para ser super-herói em um filme. Agora, o vilão! Vou te dizer que eu quero mais do que qualquer coisa, porque cresci amando o Batman, e o mais engraçado é o Charada”, disse o cantor.

Realmente seria inusitado ver Timberlake na pele de um bad guy, ainda mais como inimigo de um herói. “Charada é um sociopata, muito louco. Então, se eu for interpretar um louco, quero ser um ótimo louco… Estou pronto. Charada. Me ligue!”, brincou.

Timberlake contracenou recentemente com Ben Affleck em Aposta Máxima, que estreia no Brasil no dia 4 outubro, e elogiou a escolha do colega para ser o novo homem-morcego. “Ben Affleck como Batman. Eu gosto! Ele é um cineasta brilhante e acho que tem talento o suficiente para surpreender muita gente.”