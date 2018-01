Se a escalação de Ben Affleck para interpretar Batman nos próximos filmes da Warner Bros. foi motivo de protestos virtuais por parte dos fãs do homem-morcego, o que podemos esperar caso Justin Bieber seja anunciado como Robin?

E o rumor foi acendido pelo próprio cantor teen, que publicou em seu Instagram uma foto com páginas do roteiro do filme Batman vs Superman. Na legenda, escreveu “#robin??”, mas apagou minutos após ser bombardeado por comentários de fãs e até mesmo de pessoas que não gostaram nada da novidade.

Como vemos na foto, o roteiro tem o nome de Bieber estampado na primeira página, o que reforça a possibilidade de ele de fato estar no elenco de Batman vs Superman, que deve estrear somente em 2015.

Com essa novidade, a Warner Bros. cria uma tática bastante inusitada e perigosa para o longa. Apesar da escalação de Affleck ter gerado manchetes nos noticiários internacionais, aumentando a publicidade espontânea em torno da produção, os fãs odiaram a escolha. Agora, com Bieber, que está longe de ser uma das figuras mais queridas do showbiz – embora tenha um público adolescente fervoroso -, a rejeição pode aumentar ainda mais.

É um tiro no escuro. A escolha de Affleck e Bieber pode, de fato, espantar a tal da “audiência qualificada”, os verdadeiros fãs dos super-heróis, e causar um grande prejuízo à produção. Ou pode atrair através da descrença, já que muitos devem ir ao cinema para poder reafirmar as expectativas de fracasso – caso realmente seja um fiasco.

Por falar em elenco, ainda podemos ter mais surpresas. Afinal, já citei aqui que Justin Timberlake está louco para participar do filme, na pele do vilão Charada.

Ben Affleck + Justin Bieber + Justin Timberlake = time dos sonhos?

[UPDATE – 19H40]

Parece que o “susto” não passa de uma brincadeira do cantor com o grupo do Funny or Die, programa de humor da web. Justin Bieber publicou em seu Twitter que está “fazendo coisas” para o programa.

Assim que tiver mais informações, volto a atualizar o post.