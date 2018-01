Essa notícia requer uma breve viagem ao tempo, afinal, o ator Isaiah Washington caiu no ostracismo depois de seu péssimo comportamento no set de Grey’s Anatomy e pouca gente viu ou ouviu falar dele desde que foi demitido da badalada série médica.

Em 2007, após ofender o ex-colega de elenco T.R. Knight, homossexual assumido, por sua orientação sexual, Isaiah foi demitido e virou persona non grata nos estúdios televisivos. Sua carreira só não ruiu de vez porque encontrou espaço em produções de baixo orçamento.

Agora, de acordo com o site da EW, ele voltará a atuar em Grey’s Anatomy. Mas não se fixará no elenco. Será uma breve participação, coisa de um ou dois episódios, para poder contextualizar melhor o desfecho da personagem Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh, que está prestes a deixar a série.

Isaiah interpretava o Dr. Preston Burke e formava par romântico com a personagem de Sandra Oh. Quando foi demitido, a história do casal precisou ser encerrada de um jeito pouco simpático, deixando um pequeno buraco na história e com final longe do esperado.

Shonda Rimes, criadora da série, disse ao site da EW que a participação de Isaiah é necessária neste momento. “Dr. Burke é instrumental para o desfecho da história de Cristina”, comentou.

As cenas do retorno do ator a Grey’s Anatomy devem ir ao ar em maio, na season finale da 10ª temporada. No Brasil, a série é exibida pela Sony e ainda não há data exata para a exibição dos episódios em que Isaiah estará presente.