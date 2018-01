Após um 2013 agitado para o cenário pop, 2014 teve seu primeiro dia de grandes lançamentos. Somente hoje, Shakira apresentou Can’t Remember To Forget You, em parceria com Rihanna; Louder, terceira música do primeiro álbum solo de Lea Michele, vazou um dia antes do previsto; e Lily Allen divulgou Air Balloon.

Shakira + Rihanna

Desde 2010 sem apresentar nenhum trabalho inédito, Shakira anunciou para este ano seu próximo álbum e já começou a divulgação do disco, que ainda não teve o nome divulgado, com a música Can’t Remember To Forget You, lançada hoje em parceria com Rihanna. Ouça:

Lea Michele

A estrela de Glee está prestes a apresentar seu primeiro álbum, que deve chegar às lojas no dia 4 de março. E a a música Louder – que dá nome ao disco – vazou hoje, um dia antes do previsto, e apresenta uma sonoridade mais dançante que Cannonball e Battlefield, singles lançados por Lea Michele em dezembro.

Lily Allen

Após uma pausa de quase quatro anos para se dedicar à maternidade, a britânica Lily Allen está prestes a lançar seu terceiro álbum de estúdio – ainda sem título definido. Em Air Balloon, a cantora contou com a ajuda do produtor Shellback, que já trabalhou com diversos artistas pop, como Britney Spears, Ke$ha, Taylor Swift, entre outros.