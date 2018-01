Paulo Vieira, colaborador do Programa do Porchat, tem um time contrário à sua permanência no talk-show da Record.

O papo dos bastidores é que seu desempenho está aquém do esperado e suas interferências cômicas não provocam risos.

Em sua defesa, ele tem Fábio Porchat, responsável por sua contratação. A coluna apurou que a direção estuda reduzir sua participação na atração. A Record nega.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, na edição de hoje (2).