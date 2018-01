O fim do programa Here Comes Honey Boo Boo, exibido no Brasil pelo canal TLC, pode estar próximo. Mas o problema não é a falta de audiência ou pautas para o programa, e sim o namoro de uma das participantes com um homem acusado de pedofilia.

O site da Variety divulgou um comunicado da emissora americana TLC, que não sabe dizer se continuará a produzir novas temporadas após saber do caso. “O TLC não está atualmente produzindo Here Come Honey Boo Boo. Nós ficamos muito preocupados com essa nova informação e estamos reavaliando o futuro da série.”

Segundo consta, June Shannon, mãe da pequena miss Alana Thompson, começou a namorar Mark McDaniel, de 53 anos de idade, preso em 2004 por obrigar uma menina – que na época tinha 8 anos -, a fazer sexo oral nele. Ainda não foi divulgada a identidade da criança, mas o site TMZ afirma que June tem contato com a garota.

Em março, McDaniel deixou a prisão após cumprir sua pena de dez anos. Há alguns meses, ele e Mama June (apelido de June na série) começaram a namorar.

A dúvida do TLC sobre o cancelamento é que o programa foi criado para acompanhar a vida de Alana, que se destacou em outro reality show também exibido no Brasil, o Pequenas Misses. Como a protagonista é uma criança, ter um pedófilo mancharia a imagem de todo o trabalho feito até então.

Here Comes Honey Boo Boo teve sua quarta temporada exibida recentemente nos Estados Unidos e acompanha a rotina da pequena miss Alana Thompson e sua família no interior do estado norte-americano da Georgia.