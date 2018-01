A HBO promoveu um encontro com jornalistas na manhã desta quarta-feira, 1, para anunciar as novidades de sua programação de 2018 e novos projetos que o canal desenvolverá. Entre eles, um spin-off de Game of Thrones.

Ainda não há detalhes sobre a nova série, mas Gustavo Grossmann, vice-presidente corporativo de Networks da América Latina, garantiu que cinco projetos estão sob análise. Um deles, uma possível ‘prequel’ (sequência de acontecimentos que antecedem a história da série), mas os detalhes da possivel trama não foram revelados.

Sobre a oitava e derradeira temporada de Game of Thrones, um balde de água fria aos fãs: não há data para a estreia. As gravações começaram há poucas semanas e a longa produção pode arrastar sua veiculação para 2019.