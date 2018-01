Quem é fã de teatro musical, pode ficar feliz, pois Wicked, um dos espetáculos mais sensacionais da Broadway, será adaptado para o cinema. E quem deve ficar com um dos papeis principais é o cantor Harry Styles, da boyband One Direction.

Quem conta a notícia é o jornal britânico The Sun, afirmando que o cantor está no topo da lista de desejos de da Universal Pictures, para o papel de Fiyero, príncipe disputado pelas bruxas Elphaba e Glinda. Uma fonte disse ao jornal que os produtores o veem como um “novo Zac Efron” e acreditam que Styles seja o artista perfeito para o musical.

Wicked é um dos principais sucessos da Broadway. Está em cartaz desde 2003 e fala do período que antecede a chegada de Dorothy à Terra de Oz e continua durante a permanência da garota dos sapatos vermelhos. É como se fosse um spin-off do clássico O Mágico de Oz e conta a história da improvável amizade entre as bruxas Elphaba (a Bruxa Malvada do Oeste) e Glinda (a Bruxa Boa do Norte).

No ano passado, a atriz Idina Menzel disse à imprensa que adoraria integrar o elenco do filme. Ela foi a primeira a interpretar Elphaba na Broadway, personagem que lhe rendeu um Tony (o Oscar dos musicais). Seria ótimo vê-la no filme, assim como Kristin Chenoweth, primeira a viver Glinda na montagem teatral. O problema seria colocar Harry no papel de príncipe, já que ele tem idade para ser filho de ambas as atrizes.

Ainda não há data de estreia para a versão cinematográfica de Wicked.