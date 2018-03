Contratada a peso de ouro, Xuxa completou um ano no ar pela Record na quarta-feira, 17. Sua chegada à emissora tinha como objetivo alavancar a audiência e incomodar a Globo, líder na faixa noturna.

Mas a realidade é oposta à expectativa, e o programa raramente sai do terceiro lugar. Das 50 edições exibidas até hoje, conquistou a vice-liderança apenas sete vezes. Ou seja, foi derrotada simultaneamente pela Globo e pelo SBT em 86% das vezes.

De acordo com os dados do Ibope Kantar Media, a média do Xuxa Meneghel em seu primeiro ano é de 6,5 pontos, contra 7,8 do SBT.

À coluna, a Record se diz satisfeita com o trabalho da artista, e antecipa que novos quadros estão em estudo.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2.