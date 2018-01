A HBO anunciou nesta quinta-feira, 9, a contratação do ator e comediante Gregório Duvivier, durante um painel no RioContentMarket. Ele estará à frente do Projeto Gregório Duvivier (título provisório), talk-show semanal no qual ele pretende ir além das entrevistas e das brincadeiras com famosos.

Sua inspiração é o britânico John Oliver, que apresenta o Last Week Tonight na HBO americana. Ele é conhecido por seus comentários políticos, ácidos e perspicazes, que facilmente viralizam nas redes sociais. No comunicado enviado pelo canal, Duvivier terá liberdade para dar seus pitacos afiados sobre todos os assuntos que julgar interessante.

A produção será feita em parceria com o Porta dos Fundos, grupo de humor do qual é sócio.

A contratação de Duvivier garantiu à HBO um dos últimos grandes nomes da atual safra de comediantes que ainda estava disponível no mercado para este tipo de programa. Fábio Porchat na Record TV; Marcelo Adnet na Globo; Danilo Gentili no SBT; Antônio Tabet no TBS; Tatá Werneck, Marcus Majella e o veterano Tom Cavalcante estão no Multishow.

Com o gênero à beira da saturação, encontrar bons entrevistados com relatos inéditos é o grande desafio para quem está no jogo.