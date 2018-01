O Globo Esporte preparou uma série de homenagens ao centenário da Vila Belmiro. O programa do dia 8, por exemplo, será inteiramente transmitido de um estúdio móvel montado no estádio do Santos.

Na mesma data, será exibida a partida entre o time paulista e o Benfica, de Portugal, que reeditará a final do Mundial de 1962, que rendeu ao clube o seu primeiro título mundial.

Ao longo da semana, entre terça (4) e sexta (7), o Globo Esporte exibe uma série de reportagens especiais, e mostrará o projeto de reformulação do estádio, o dia a dia dos funcionários do local e também a vida do bairro mais famoso da cidade.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta sexta-feira (30).