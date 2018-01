Após a boa repercussão do casal Felix e Niko, de Amor à Vida, responsável por protagonizar o primeiro beijo gay nas novelas da Globo, um casal inusitado foi escalado para a próxima trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares: Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg.

Prevista para estrear em 2015 no horário nobre da emissora e com o título provisório de Três Mulheres, a trama mostrará a história do casal de mulheres, que já vive junto há muitos anos e se beneficiará da lei que permite a união oficial de casais homoafetivos.

Em entrevista ao colunista Bruno Astuto, da revista Época, Fernanda disse que não leu a sinopse da novela, mas está animada para o desafio. “Eu e Nathalia já estamos juntas nessa estrada há pelo menos 60 anos que estamos praticamente casadas, já formamos uma família”, comentou a atriz.

Personagens gays têm sido cada vez mais frequentes nas novelas da Globo, sobretudo nas histórias assinadas por Braga e Linhares. Em Paraíso Tropical (2007), mostrou a relação de Rodrigo e Tiago, casal interpretado pelos atores Carlos Casagrande e Sérgio Abreu. Já em Insensato Coração (2011), vários personagens gays estiveram em cena na trama, que abordou temas como homofobia: Roni (Leonardo Miggiorin), Araci (Cristiana Oliveira), Eduardo (Rodrigo Andrade), Hugo (Marcos Damigo), Gilvan (Miguel Roncato), Xicão (Wendel Bendelack), Nelson (Edson Fieschi) e Álvaro (Ricardo Rathsam).

Camila Pitanga será a mocinha de Três Mulheres, enquanto Glória Pires e Deborah Evelyn serão as vilãs. Já estão reservados para a novela os atores Gabriel Braga Nunes, Thiago Fragoso e Thiago Martins. Ainda não há data de estreia confirmada, mas deve entrar no ar após Falso Brilhante, novela de Aguinaldo Silva que substituirá Em Família.