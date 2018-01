Feliz com o sucesso do Globo Play, que em um ano de existência teve 9,5 milhões de downloads, a Globo decidiu antecipar as estreias de suas próximas séries na plataforma.

Aldo, Dois Irmãos, Cidade dos Homens e Brasil a Bordo estarão disponíveis no aplicativo antes de serem exibidos na TV.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta segunda-feira (14).