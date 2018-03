Glenda Kozlowski se exaltou ontem (14) durante a narração da final do solo masculino da ginástica nos Jogos do Rio, que rendeu prata a Diego Hypólito, e bronze a Arthur Nory. Com direito a gritos, voz embargada e choro, ela pediu desculpas aos telespectadores pela emoção.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2.