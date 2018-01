No dia 18 de março irá ao ar, nos Estados Unidos, o 100º episódio da série Glee. Além de reunir os atores do elenco original que deixaram a trama ao longo da 4ª temporada, haverá uma breve homenagem a Finn Hudson – interpretado por Cory Monteith – e uma grande mudança nos rumos da série.

Falando primeiro sobre o elenco, os fãs poderão ver novamente Quinn (Diana Agron), Mike (Harry Shum Jr.), Brittany (Heather Morris), Mercedes (Amber Riley), Puck (Mark Salling), Holly (Gwyneth Paltrow) e a hilária April Rhodes (Kristin Chenoweth). Além disso, o ator Chace Crawford foi escalado para uma participação, no papel do novo namorado de Quinn.

O episódio mostrará o reencontro do grupo após a derrota no campeonato nacional de corais. Haverá também mais uma homenagem a Cory Monteith. Em uma das cenas, Quinn e Puck estarão no vestiário do time de futebol americano olhando o uniforme de Finn Hudson, preso a uma moldura.

Além disso, o episódio marcará uma grande mudança nos rumos da trama. Após a derrota do New Directions, Sue Sylvester (Jane Lynch) conseguirá acabar de vez com o coral dos alunos, seu plano desde o começo de Glee. Com isso, a série passará a focar a vida de Rachel (Lea Michele) em Nova York, deixando para traz os corredores do McKinley High, em Ohio.

Como a série focará na vida universitária de Rachel e sua carreira na Broadway, alguns atores deixarão a trama, pois, como disse o criador Ryan Murphy, não há o menor cabimento transportar todo o elenco para Nova York. Portanto, personagens como Marley (Melissa Benoist), Jake (Jacob Artist), Kitty (Beca Tobin), Blake (Ryder Lynn) e Shannon Beiste (Dot-Marie Jones) deverão ficar fora da nova fase ou terão suas participações muito reduzidas.

Voltando a falar sobre o 100º episódio, os fãs puderam escolher, através de uma votação no site da série, as músicas que serão apresentadas no especial. E o resultado já foi divulgado. Veja a lista abaixo:

1. Keep Holding On – Mark Salling

2. Valerie – Naya Rivera e Heather Morris

3. Defying Gravity – Lea Michele, Chris Colfer e Amber Riley

4. Raise Your Glass – Matthew Morrison e Kristin Chenoweth

5. Toxic – Naya Rivera, Heather Morris e Diana Agron

6. Happy – Gwyneth Paltrow, Kristin Chenoweth, Matthew Morrison, Darren Criss e Amber Riley

7. Party All The Time – Gwyneth Paltrow

8. Total Eclipse of the Heart -Matthew Morrison e Kristin Chenoweth

9. Loser Like Me – Darren Criss, Kevin McHale, Chord Overstreet e Jenna Ushkowitz

10. Be Okay – Lea Michele e Naya Rivera

11. I Am Changing – Ambert Riley e Chris Colfer

12. Just Give Me a Reason – Dianna Agron e Mark Salling

13. Don’t Stop Believin’ – Lea Michele, Darren Criss, Chris Colfer, Matthew Morrison, Kevin McHale e Jenna Ushkowitz