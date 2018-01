Quem é fã de Game of Thrones – meu caso – já está em contagem regressiva para a estreia da quinta temporada desde o primeiro dia do ano. Com estreia prevista para o dia 12 de abril, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o canal HBO divulgou algumas prévias inéditas da nova safra de episódios que estão por vir e o primeiro pôster.

Por enquanto, nada de impactante. É só para fazer aumentar ainda mais a ansiedade pela estreia. Neste primeiro vídeo, Jon Snow (Kit Harington) conversa com Mance Rayder (Ciarán Hinds) sobre a patrulha da noite:

E aqui, a valente Brienne (Gwendoline Christie) insiste para que Podrick Payne (Daniel Portman) a deixe sozinha para seguir sua jornada:

Para quebrar um pouco do clima tenso destas conversas, que tal ver nossos personagens favoritos em situações cômicas? No início da semana, a HBO divulgou um vídeo com alguns erros de gravação bastante divertidos. Tem gente tropeçando, errando a fala, rindo quando não deveria… Veja aí: