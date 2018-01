Uma apresentação surpreendente marcou as audições do The Voice Itália na quarta-feira (19): a freira Cristina se apresentou no reality musical e foi aprovada por unanimidade pelos coachs J-Ax, Noemi, Piero Pelù e Raffaella Carrà.

Até o momento da publicação deste post, o vídeo com sua performance contava com pouco mais de 6 milhões de visualizações no YouTube.

A música escolhida foi No One, de Alicia Keys, e todos os jurados viraram suas cadeiras ao ouvir a voz de Cristina. Quando a viram vestida com um hábito e completamente solta no palco, ficaram boquiabertos e teceram inúmeros elogios à jovem, que tem apenas 25 anos.

“Mas o que você acha que o Vaticano vai dizer por você ter se apresentado no The Voice?”, questionou Raffaella Carrà. “Olha, não sei, mas espero um telefonema do Papa Francisco com uma saudação. Ele nos convida a sair, a evangelizar, a dizer que Deus não nos tira nada, pelo contrário, nos dá ainda mais. Eu estou aqui por isso”, respondeu a freira, que escolheu J-Ax para ser seu mentor na competição.

Assista à performance de Cristina no The Voice: