Os assinantes da Sky que estavam assistindo a algum dos canais da Fox neste domingo, 5, por volta das 18h, foram surpreendidos com a queda do sinal. Não adiantou resetar o decodificador, pois todos seguem fora de operação até o momento – e não há previsão para retornar.

A Fox decidiu tirar todos os seus canais do catálogo da Sky neste fim de semana e cerca de 5,2 milhões de assinantes da operadora já não contam mais com os canais FOX, FX, National Geographic, Nat Geo Wild, FOX Life, FOX Sports e FOX Sports 2 à disposição.

Em comunicado enviado à imprensa neste domingo, a Fox diz não ter chegado a um acordo sobre o valor repassado pela Sky para a transmissão de seus conteúdos e optou, após uma sequência de avisos, por interromper a distribuição de seus sinais.

A decisão, no entanto, não é definitiva. Uma nova conversa entre a rede e a operadora está marcada para esta segunda-feira, 6, e há uma expectativa para a retomada da parceria.

Vale lembrar que a série The Walking Dead, uma das maiores audiências da Fox, retoma a sétima temporada no próximo domingo, 12. O canal ainda transmite outras séries bastante requisitadas pelo público, como Os Simpsons, Homeland, American Horror Story, Modern Family, entre outras.

Veja abaixo o comunicado enviado pela Fox à imprensa:

“A FOX Networks Group (FNG) Latin America, informa aos seus fãs que após vários meses de negociação para manter a distribuição de seus atuais canais FOX, FX, National Geographic, Nat Geo Wild, FOX Life, FOX Sports e FOX Sports 2, na plataforma da Sky, não conseguiu, infelizmente, chegar a um acordo. As condições comerciais e de distribuição oferecidas pela Sky estão abaixo dos valores de mercado e do valor e relevância do conteúdo que o público elege e desfruta.

A FNG Latin America pede desculpas aos seus fãs por esta situação e lhes garante que sempre estará aberta ao diálogo e fará o máximo para garantir que os fãs tenham acesso aos seus shows favoritos como “The Walking Dead”, “Os Simpsons”, “Homeland”, “Legion”, “24: Legacy”, “Prison Break”,“The Americans”,“Scream Queens”, “American Crime Story”, “American Horror Story”, “Modern Family”, “Genius”, “História de Deus”, o conteúdo esportivo mais apreciado como a Copa Conmebol Libertadores Bridgestone ou produções originais como “1 Contra Todos”. Estes e centenas de horas de entretenimento seguirão a disposição do público no Brasil através de todos os demais sistemas de TV por Assinatura.”