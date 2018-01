Hoje (26), a partir das 20h, fãs de Glee batalham entre si em busca de prêmios da série no Cine Livraria Cultura. O evento, organizado pela Fox-Sony Pictures Home Entertainment, marca também o lançamento do box da 4ª temporada da trama, a última que contou com o ator Cory Monteith.

Serão exibidos os extras, que contam com mais de 30 minutos de cenas, presentes no conjunto de DVDs, além de jogos de perguntas e respostas, campeonato de karaokê com as músicas da série e sorteios de prêmios.

Quando: Hoje (26 de setembro), das 20h às 22h

Quanto: Grátis.

Onde: Cine Livraria Cultura – Conjunto Nacional: Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação.