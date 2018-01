Na infância, o sonho de Bruno Cabrerizo era igual ao de milhares de outros meninos de sua idade: ser jogador de futebol. Ele chegou lá. Estreou, aos 15 anos, como zagueiro na categoria de base do Botafogo-RJ. Como profissional, atuou em outros clubes brasileiros e passou uma temporada no Japão. Mas se decepcionou – seu único grande feito foi a conquista do Campeonato Brasiliense, em 2002 – e decidiu abandonar o esporte. Passados alguns anos – e muitos tropeços -, Bruno investiu na carreira artística e hoje, aos 38 anos, é o mais novo galã da Globo. Ele será o protagonista de Tempo de Amar, próxima novela das 18h.

“Eu tinha uma vida completamente diferente, fui atrás de um sonho, me preparei, me formei, e hoje em dia estou aqui”, disse ao blog.

Quando Bruno cansou do futebol, fez as malas e se mudou para a Itália. “Eu passei por muita coisa, e é claro que passa um filme na cabeça. Eu fui muitas coisas: garçom, motorista, trabalhei com contabilidade”, lembra. Até que sua beleza chamou a atenção de profissionais da moda e ele começou a emplacar trabalhos como modelo.

Do mundo fashion, foi escalado para o reality Ballando con le stelle, a versão italiana do Dança dos Famosos, em 2011, e ficou em quarto lugar. Emplacou pequenos trabalhos como ator em novelas e séries italianas, até que em 2015 a TV portuguesa o descobriu e o ‘importou’.

Em Portugal, também participou da versão local do Dança dos Famosos – foi vice-campeão – e conquistou papéis maiores nas novelas da emissora TVI.

Até que o diretor Jayme Monjardim soube do rapaz, por intermédio de amigos, e pediu para sua equipe convidá-lo para um teste no Brasil. “Achei que fosse trote”, disse. “Me abordaram pelo Facebook. Nunca tinha visto isso e achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Só acreditei quando me enviaram as passagens”, lembra.

Em Tempo de Amar, Bruno interpretará Inácio Ramos, camponês português que se apaixona perdidamente pela mocinha Maria Vitória (Victoria Strada), mas o romance é interrompido pelo fato de ele ter aceitado, antes de conhecer a namorada, um emprego no Brasil. O casal troca juras de amor e promete lutar pelo reencontro custe o que custar. E serão muitos os obstáculos que impedirão este reencontro.

“Sabe qual é o barato de chegar na Globo com 38 anos? Tenho uma maturidade e uma vivência para achar que certas coisas não cabem. Antes de ser um galã, eu sou um protagonista e sei o peso disso. Essa nomenclatura de galã não me importa, só quero mostrar o meu trabalho. Se eu tivesse 20 anos, talvez eu dissesse outra coisa, mas não tenho mais esse deslumbramento”, afirmou.

Tempo de Amar é a nova novela de Alcides Nogueira, prevista para estrear no dia 26 de setembro.