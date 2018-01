Antes de começar a ler este post, um aviso importantíssimo: aqui há MUITOS SPOILERS. Muitos mesmo, ok?

Vamos aos fatos: ontem estreou a sexta temporada de Game of Thrones e a HBO fez a bondade de liberar o sinal para todos os assinantes de TV a cabo do Brasil, evitando, pelo menos neste episódio, um volume alto de pirataria da série mais pirateada do momento.

E eis que a principal resposta que todos aguardam há quase um ano não foi respondida: qual será o destino de Jon Snow? Bem, até ontem ele continuava morto. Ao que tudo indica, vai rolar uma bruxaria pesada para fazê-lo ressuscitar. E é sobre isso que precisamos falar seriamente.

Viu a senhorinha aí de cima? Ontem, assim que ela deu as caras na TV, os fãs ficaram em choque e, por alguns minutos, deixaram de lado o debate e as teorias conspiratórias a respeito de Snow e iniciaram uma avalanche de posts nas redes sociais sobre a tal mulher e sobre um grande furo no roteiro.

(Essa enrolação toda era para te dar uma segunda chance e desistir do post caso ainda não tenha assistido à estreia da 6ª temporada)

A mulher aí da foto é a Melisandre. Ela se transformou nesta figura ao se despir completamente, tirando também aquele inseparável colar com um enorme rubi, que ela nunca tirou durante toda a série. É este acessório que a mantém linda, bela e jovial.

Eu disse que ela “nunca” havia tirado o colar, certo? Mas não é bem assim. Logo que os fãs viram a conexão entre o acessório e a juventude de Melisandre, reviraram o baú e encontraram uma cena em que a bruxa aparece sem a joia. E continua novinha. O registro foi encontrado no sétimo episódio da quarta temporada. Veja a imagem abaixo:

Bom, este é um furo que os roteiristas e diretores vão ter um certo trabalho para responder aos fãs. Polêmicas a parte, voltemos ao episódio de ontem. Veja o que rolou (é tudo spoiler, tá?):

1. Jon Snow segue morto. Sor Davos recolheu o corpo do amigo e ficou encurralado na Muralha, juntamente com o lobo Fantasma e seus poucos companheiros. Melisandre é uma delas. Ela segue como única esperança para a ressurreição do bastardo dos Stark.

2. Também teve o reencontro de Sansa e Brienne de Tarth. A guerreira salva a herdeira Stark dos guardas de Ramsay, que a encontram durante sua tentativa de fuga com Theon.

3. Lá em Dorne as coisas não ficaram muito bem. Ellaria Sand decide matar Doran Nymeros Martell, o príncipe do local, e também o seu herdeiro.

4. Daenerys está sob os “cuidados” dos Dothraks. Enquanto é conduzida ao novo Khal (líder do grupo), ouve muitos impropérios, ameaças de estupro e de morte. Logo ela conhece Khal Moro, as ameaças se repetem. Mas o clima de tensão dá uma aliviada quando ela revela ser viúva de Khal Drogo e rapidamente deixa de ser uma prisioneira do grupo.

5. Tyrion Lannister e Lord Varys estão em Mereen e assistem ao caos instaurado no local, incluindo um incêndio em larga escala provocado por rebeldes.

6. Arya está cega, mendingando pelas ruas e ainda leva uma surra de uma das aprendizes do Deus de Muitas Faces.

7. Margaery Tyrell segue presa pelo Alto Septão, mas dá indícios de que falará algumas verdades para livrar a sua pele.

8. Cersei lamenta a morte de Myrcella e fala das previsões de uma bruxa, que lhe alertou sobre a morte de seus três filhos. Joffrey já bateu as botas. Só falta Tommem, o atual rei de King’s Landing.