O especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo chega à 42.ª edição com uma mudança significativa em seu formato.

O tradicional show será intercalado com bate-papos e registros dos ensaios. A ideia de explorar os bastidores é para mostrar ao público o ‘Rei’ em situações informais.

Também serão exibidos o clipe do dueto com Jennifer Lopez, gravado em Los Angeles, e os momentos de descontração entre os cantores.

O cenário também foi repaginado. A plateia estará mais próxima ao artista, para que ele possa interagir melhor com o público.

O show, a ser gravado nos dias 7 e 8 de novembro, terá as participações de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Milton Guedes e Rafa Gomes, do The Voice Kids. Vai ao ar em dezembro.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta quarta-feira (2).