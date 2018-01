Os investigadores do FBI nunca foram tão subestimados quanto em The Blacklist. A nova série da NBC, exibida no Brasil pelo canal Sony a partir de hoje, às 21h, mostra a tentativa de regeneração de Raymond Reddington, interpretado por James Spader, um criminoso inteligente, responsável por atos de larga escala em todo o mundo e procurado há mais de uma década pelas autoridades norte-americanas. Red entrega-se disposto a colaborar com as buscas por bandidos, assassinos, traficantes e terroristas que um dia trabalharam para ele sob uma condição: ter contato somente com a agente novata Elizabeth Keen (Megan Boone).

A obsessão de Raymond pela oficial é um dos principais focos do episódio piloto. Ele conhece detalhes íntimos de sua vida, como sua história de infância, a origem da cicatriz que carrega no pulso e até mesmo o processo de adoção que enfrenta, junto ao marido, para ter um filho. Há uma ligação afetiva entre o criminoso e Elizabeth, mas ela não faz ideia de qual seja. Esse é um dos mistérios que movimentam a trama.

Preso em uma cela especial, ele conta a Elizabeth detalhes sobre o terrorista Ranko Zamani (Jamie Jackson), no país para sequestrar a filha do general Daniel Ryker (Chance Kelly). Ela aciona a força armada para evitar o ato. Seu posicionamento enfático incomoda o agente Donald Ressler (Diego Klattenhoff, que interpreta Mike Faber em Homeland), envolvido na busca de Raymond há cinco anos, que tenta sabotar a novata, sem sucesso.

Mesmo com toda a patrulha a postos para impedir o ato, Zamani rapta a garota, instala um colete explosivo nela e abandona-a no zoológico. Raymond entra em cena e ajuda a salvar a garota e a capturar o terrorista.

Com o caso resolvido, ele ironiza o FBI e impõe suas condições. Quer hospedagem em hotéis de luxo, refeições bem elaboradas, e reforça, seu pedido inicial: ter contato somente com Elizabeth Keen. Em troca, ele oferece a “lista negra” e colabora na captura de outros criminosos que incomodam a segurança nacional.

*Matéria publicada na edição de hoje do Caderno 2