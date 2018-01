Carlinhos Aguiar começou 2018 com o pé direito. Dois meses e meio após ser demitido do SBT, ele acaba de ser recontratado pela emissora. E voltará para o mesmo posto que ocupava: membro fixo do programa Jogo dos Pontinhos.

A informação foi confirmada ao blog pelo SBT e também por um amigo do humorista.

Carlinhos está na Bahia curtindo suas férias com a família. Ele retorna para São Paulo no dia 20, e retoma as gravações no SBT no dia 22 deste mês.

Desde sua saída, ele vinha sendo substituído por Mara Maravilha.

Com a recontratação, Carlinhos passa a ser exclusivo do SBT. E por essa razão teve que deixar de lado o programa que comandaria na Band Vale, afiliada da Band na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Ele e outros humoristas gravariam pegadinhas de câmeras escondidas.