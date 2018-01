Após 27 anos de serviços prestados à Globo, Carolina Ferraz não teve seu contrato renovado com a emissora. E por esta razão ela esteve nesta quarta-feira, 25, nos estúdios da Record TV, em São Paulo.

O motivo de sua visita foi uma entrevista que concedeu a Fábio Porchat, no Programa do Porchat, durante esta tarde. E um dos assuntos debatidos foi justamente seu desligamento da Globo.

Ao apresentador, Carolina disse que deixou a emissora ‘numa boa’ e que embora não tenha mais um contrato fixo, ela já foi convidada para atuar em uma nova novela da casa.

Há algum tempo a Globo vem reduzindo seu quadro de atores com contratos extensos, e passou a firmar compromissos por obras. Ou seja, o ator tem vínculo com a casa somente durante o período em que ele está envolvido com a produção à qual foi escalado.

Porchat serviu espumante à convidada, que se mostrou simpática e acessível não somente com Porchat, como também com toda a equipe da emissora. A entrevista será exibida somente na semana que vem.