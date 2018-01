O diretor Josh C. Waller divulgou cenas do filme McCanick, ainda em fase de pós-produção, que traz o ator Cory Monteith em um dos papéis centrais da trama.

Cory interpreta Simon Weeks, um jovem violento, que vai parar atrás das grades por tráfico de drogas. Ele deixa a prisão e passa a ser procurado pelo detetive Eugene “Mack” McCanick (David Morse) e seu parceiro, Floyd Intrator (Mike Vogel).

E esta semelhança entre o personagem e a vida do astro de Glee não é mera coincidência. Em entrevista ao site Yahoo, o diretor falou sobre a vontade de Cory em interpretar o personagem e que partiu do próprio ator a decisão de que Simon deveria ser um rapaz violento.

“Ele foi muito sincero ao falar sobre seu passado e disse que queria abordar temas de sua juventude que ele ainda não tinha conseguido fazer como ator”, disse Waller. “Eu posso fazer este papel. Eu conheço este personagem. Eu era este personagem. Vivi muitos elementos disso. Eu era um jovem problemático”, teria dito Cory ao diretor.

Veja no vídeo abaixo as primeiras cenas de McCanick, ainda sem data de estreia definida:

O ator foi encontrado morto no sábado (13), em uma suíte do hotel Fairmont Pacific Rim, em Vancouver. De acordo com as autoridades canadenses, o resultado da autópsia apontou a combinação de álcool com heroína como responsável pela morte.