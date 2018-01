Perdeu o segundo episódio de Game of Thrones, exibido na noite de ontem? Não se sinta só. Tem um monte de gente chorando as pitangas nas redes sociais. E o motivo é o bom e velho spoiler. Está cada vez mais difícil desviar desse infame hábito que nossos amiguinhos virtuais insistem em praticar.

A ideia deste blog não é transformá-lo em um muro de lamentações, mas confesso que a pergunta do título, caro leitor, eu não sei responder. É sério. Também preciso de ajuda para conseguir escapar dos amigos que, na ânsia de falar/opinar/registrar tudo o que veem pela frente, acabam estragando as nossas surpresas.

Ontem rolou algo particularmente bizarro. Cheguei tarde em casa e não consegui assistir ao vivo ao segundo episódio. Por volta das 23h15, abri o computador para ver um vídeo de um canal de humor que haviam me enviado. Detestei. Pensei em criticar o material e desci até os comentários. E o impossível estava ali, na minha cara: um SPOILER do episódio que acabara de ser exibido na HBO.

Não fazia o menor sentido alguém chegar naquele canal e lançar o desfecho do episódio de ontem. Mas estava lá. Não bastando isso, abro o Facebook e vejo o post de uma revista gringa que eu admiro. O título + a foto entregavam o que tinha acabado de rolar. Embaixo, uma amiga youtuber, viciada em Game of Thrones, seguiu pelo mesmo caminho. Ferrou! Em dois minutos estragaram a hora de prazer que deixei para ter nesta segundona, depois que chegasse do trabalho.

Mas não deu. Engoli o spoiler. A ideia de dormir cedo foi pelo ralo e peguei a reprise de GoT que a HBO exibe na madrugada. As olheiras estão gritando, mas consegui evitar 24h de raiva absoluta pela turma que me cortou o barato de deixar para depois o que, de fato, eu poderia ter deixado para depois.

E parte do motivo deste desabafo continua logo abaixo. Por isso, decidi registrar aqui o bom e velho alerta deste blog:

SE VOCÊ NÃO ASSISTIU AO SEGUNDO EPISÓDIO DE GAME OF THRONES, PARE AGORA DE LER ESTE POST, OK?

Pode soar contraditório um post que reclama de spoilers trazer spoilers. Realmente é. Mas decidi colocar aqui uma entrevista que o ator Kit Harington, intérprete de Jon Snow, deu ao site da revista EW. A publicação se esforçou para evitar o spoiler em suas redes sociais, mas não conseguiu.

Na matéria, o ator pede desculpas por mentir aos fãs durante tanto tempo. Afinal, quem viu o episódio de ontem até o final, entende o motivo:

“Me desculpem por ter mentido esse tempo todo e para todo mundo, mas fico feliz que as pessoas ficaram tão comovidas com a morte de Jon Snow. Tinha medo que as pessoas não iriam ligar para o destino dele ou que iriam se conformar. Parece que as pessoas tiveram uma reação similar com o Casamento Vermelho, sentiram até um pesar mesmo. Então acho que isso significa que o que eu fiz – ou a série fez – estava certo”, disse o ator.