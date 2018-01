Uma coincidência feliz para Kiara Sasso e Lazaro Menezes: casados há um ano, os atores farão suas estreias em novelas interpretando um casal.

Eles foram anunciados hoje, 6, como intérpretes dos pais da protagonista Poliana (Sophia Valverde) na novela As Aventuras de Poliana, que o SBT estreará no primeiro semestre de 2018, no lugar de Carinha de Anjo.

Embora Kiara tenha feito curtas participações em produções da Globo nos anos 1990, esta será a primeira vez que terá um papel fixo. Atriz experiente, é considerada uma das grandes estrelas do teatro musical brasileiro, tendo protagonizado espetáculos como A Bela e a Fera, Mamma Mia e A Noviça Rebelde.

Lazaro também vem do teatro musical e atualmente está em cartaz com Cantando Na Chuva.

“Estamos muito felizes em poder fazer parte de um projeto especial como este, baseado em uma história que é considerada um clássico da literatura infanto-juvenil. Gostamos muito de trabalhar juntos e será ótimo poder viver essa nova experiência. Ainda não podemos dar muitos detalhes sobre a trama e os personagens, mas sabemos que será lindo”, disse Kiara ao blog.

As Aventuras de Poliana é assinada por Iris Abravanel e terá direção de Reynaldo Boury.