Famosa pelo hit Call Me Maybe, a cantora canadense Carly Rae Jepsen fez seu début nos palcos da Broadway nessa terça-feira (4). Por três meses, ela será a protagonista do musical Rodgers and Hammerstein’s Cinderella.

Ela entrou no lugar da atriz Laura Osnes, que deixou o elenco para dar vida a Polly Peachum no musical The Threepenny Opera, com estreia prevista para 12 de março.

Além dela, a divertida atriz Fran Drescher – da extinta sitcom The Nanny – também integra o elenco e interpreta a madrasta Joe Carroll durante esta curta temporada.

Veja fotos da primeira apresentação de Carly Rae Jepsen em Cinderella: