Foram diversos telefonemas e desencontros, até Ernesto Guevara, caçula de Che Guevara, ceder aos pedidos de Bruno de Luca e gravar uma participação no Vai Pra Onde?, que estreia sua 10.ª temporada no dia 21, no Multishow.

O apresentador viajou a Cuba, entrevistou o filho do guerrilheiro e fez um passeio de moto, de Havana a Santa Clara, que precisou ser remarcado diversas vezes.

“Sempre que tentávamos, ele não podia porque já havia bebido e não poderia pilotar”, explica. “Ele falou que um dia foi beber uísque e a garçonete perguntou se ele era filho do Che, porque bebia igual ao pai. Ele lembra dessa história muito emocionado porque, quando nasceu, Che já estava morto.”

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta sexta-feira (16).