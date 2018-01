Ellen DeGeneres apresentou a 86ª edição do Oscar e se sentiu praticamente em casa. Com seu jeito bonachão, ela deixou os convidados à vontade com as brincadeiras e até serviu fatias de pizzas para que ninguém ficasse com fome.

No meio de suas traquinagens, decidiu juntar toda a “galera” para uma foto. Na turminha descolada estava ninguém menos que Meryl Streep, Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e mais um montão de gente que você até daria um dedo para ser amigo. Daí, a ideia: postar no Twitter. E eis que a brincadeira entra para a história, como a foto mais compartilhada desde a estreia da rede social.

Até o fechamento deste texto, mais de 2,3 milhões de retuítes para a foto, tornando-se o grande hit das redes sociais nesta noite. Antes, a imagem mais compartilhada era a de Barack Obama abraçando sua mulher, Michelle, no dia de sua reeleição à presidência dos Estados Unidos, em 2012. Tinha pouco menos de 800 mil retuítes.

Apesar da brincadeira descolada, há quem diga que Ellen aproveitou a grande audiência do evento para fazer propaganda do novo Galaxy Note, da Samsung, da qual seria uma das garotas-propaganda. O problema é que no backstage, ao dar uma tietada no ator Channing Tatum, ela publicou uma foto usando seu iPhone, simplesmente a principal concorrente da marca. Pegou mal e os fãs a delataram nas redes sociais.