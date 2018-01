Uma hashtag e um tópico curiosos estão movimentando o Twitter nessa sexta-feira: #OucoChoroDasGringas (ouço o choro das gringas) e Zouis Direction. Nada como um clique, muitos tweets e boas risadas para entender que a molecada colegial de todo o mundo está revoltada com a banda One Direction.

Ontem, a boy band britânica se apresentou no Rio de Janeiro. Um show apoteótico para os padrões adolescentes, dizem os colegas que cobriram a apresentação. Mas a euforia ganhou um reforço com o comportamento dos integrantes do grupo. E esse foi o estopim para toda a confusão, com direito a tiro, porrada e bomba no meio virtual.

Além das triviais declarações de amor e da bandeira do Brasil entrar em cena pelas mãos dos rapazes, três deles se empolgaram e foram além. “Que lindo país vocês são. Nunca tivemos uma recepção como esta” e “Foi o show que mais gostei em toda minha vida. Obrigado, Rio”, disse Liam Payne. Niall Horan chorou ao ouvir o público gritando seu nome. Para completar, Harry Styles baixou as calças e revelou a nova tatuagem: “Brasil” escrito em sua coxa.

Tais gestos levaram os brasileiros ao delírio. Em contrapartida, os fãs de outros países simplesmente surtaram. Eis que surgiu no Twitter o tópico “Zouis Direction”, um protesto contra o grupo, que, segundo os nervosinhos da web dizem, só terão relevância por conta de Zyan Malik e Louis Tomlinson, únicos integrantes que não “desceram do salto” em suas manifestações de amor ao Brasil (Zouis = Zyan + Louis).

Como o assunto ganhou força na web, os brasileiros não perderam a chance de devolver a provocação e lançaram a hashtag #OucoChoroDasGringas, ironizando as reclamações dos fãs que ficaram bravos ao ver a boy band envolvida com a plateia carioca.

Veja abaixo algumas imagens publicadas no Twitter em provocação às fãs gringas: