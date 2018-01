Após lançar de uma só vez as músicas e clipes de seu novo álbum, em dezembro de 2013, a cantora Beyoncé guardou uma surpresa para os fãs: o clipe de Partition, apresentado como terceiro single.

Até então, o clipe podia ser visualizado somente por quem comprasse o álbum Beyoncé, o quinto da carreira solo da cantora. Mas a gravadora se surpreendeu com o sucesso espontâneo da música, influenciado pelo dançarino Yanis Marshall, que publicou um vídeo no YouTube – e já conta com mais de 1 milhão de visualizações -, no qual aparece com seu grupo em uma coreografia que criou exclusivamente para Partition.

A música foi feita em parceria com Justin Timberlake e The-Dream, com produção de Timbaland. Já o clipe conta com uma breve participação de Jay-Z, marido de Beyoncé. Assista abaixo ao clipe de Partition: