Os problemas em torno da produção de Batman Vs. Superman só crescem. Após ter o lançamento adiado de 2015 para 2016, o apelo dos fãs contra a escalação de Ben Affleck para o papel do homem-morcego preocuparam a Warner Bros., que optou pela “demissão” do ator.

E quem conta a história é a colunista Ana Maria Bahiana, que mora há mais de 30 anos em Los Angeles, onde atua como correspondente da área de entretenimento. Veja o que ela publicou em seu Twitter:

A notícia cai como uma luva para os fãs que protestaram contra a escalação de Affleck e ameaçaram boicotar o filme caso o ator fosse mantido no papel de Batman. A espera agora é pela confirmação da notícia e a divulgação do nome do próximo a vestir o macacão negro do super-herói.

Quem você gostaria de ver na pele do novo Batman?