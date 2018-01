A Band descobriu seu principal erro com o X Factor Brasil: dedicar longo tempo às audições no teatro. Foram oito episódios direcionados a uma etapa em que o público não cria vínculos afetivos com os concorrentes.

O objetivo era chegar próximo do patamar do MasterChef, na casa dos 6 pontos, mas sua média geral é de 2,7.

Fala-se também na falta de liga entre os jurados e no despreparo de alguns. Na possibilidade de uma nova temporada, dois deles certamente não retornam.

A partir de segunda (26), o reality exibirá o boot camp, etapa em que os aprovados foram confinados em um resort e passaram por treinamentos vocais. Espera-se que a audiência comece a subir. O tempo dirá.

