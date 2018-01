Em um almoço realizado em março deste ano, a Band havia confirmado a segunda temporada do X Factor Brasil. Rick Bonadio, inclusive, aparecia na tela, anunciando a continuidade do programa. Hoje, 5, a emissora admitiu o fim.

Na verdade, não decretou o cancelamento, apenas limitou-se a dizer que não será realizado em 2017. E não há previsão de quando ele pode retornar à grade. Algo muito parecido com o que aconteceu com o CQC.

Em uma reunião realizada nesta quarta, na Band, foi anunciada a produção de um outro reality show, temporariamente intitulado como Ilhados, em substituição ao X Factor.

O blog procurou Fernanda Paes Leme, apresentadora da primeira temporada, para saber como ficaria o vínculo dela com a emissora após esta decisão, mas seu empresário, até então, não havia sido notificado.

O contrato de Fernanda com a Band contemplava duas temporadas do reality sob o seu comando. Agora, com o fim – mesmo que temporário -, o vínculo foi encerrado amigavelmente. Caso a emissora volte a produzir o X Factor, e for de interesse de ambas as partes, uma nova negociação será feita.

Fernanda Paes Leme agora concentra suas forças na segunda temporada do Desengaveta, programa que apresenta no GNT. A estreia é prevista para agosto.