A cena já era prevista. Mas havia um receio de que nos 45 minutos do segundo tempo o dedo do editor a tivesse limado para ‘evitar climão’ entre os telespectadores e não ‘queimar a largada’. Afinal, um beijo gay logo na estreia de uma novela poderia afastar uma audiência significativa – que, convenhamos, há anos não é alcançada por uma telenovela. Mas fez-se valer as vontades de três medalhões e a Globo não recuou.

Babilônia estreou com uma bela cena entre Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg, que colocaram suas personagens Estela e Teresa em um beijo apaixonado. A internet – a grande vilã dos números da TV – foi à loucura. E o assunto segue na lista dos mais comentados no Brasil.

Na lista dos hot trends do Google, a palavra ‘Babilônia’ foi a mais buscada, com mais de 20 mil pesquisas. No Twitter, a hashtag #BabiloniaEstreia está desde ontem entre as mais citadas.

Mas nos números que realmente importam para a Globo, o resultado não foi tão animador. De acordo com os dados prévios do Ibope, o primeiro capítulo de Babilônia registrou média de 31 pontos. Suas antecessoras, Império e Em Família, registraram 32 e 33 pontos, respectivamente, em suas estreias.

O beijo entre as personagens de Fernanda e Nathalia não foi o único responsável pelo sucesso da novela nas redes sociais. O encontro épico entre as ardilosas vilãs Beatriz e Inês – interpretadas com maestria pelas ‘especialistas’ em maldades, Gloria Pires e Adriana Esteves – e o bom texto do trio Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga fizeram os internautas replicarem frases memoráveis, como apontou a amiga Cristina Padiglione em seu blog.

Veja abaixo alguns dos comentários divertidos dos internautas: