A Netflix Brasil havia feito um post misterioso em seu perfil no Twitter, no dia 14 de outubro, atiçando seus seguidores sobre a vinda de atores de uma de suas séries para a Comic Con Experience 2016, que será realizada entre os dias 1.º e 4 de dezembro, em São Paulo.

Com as pistas dadas na publicação, os fãs de Stranger Things logo mataram a charada e começaram a comemorar a vinda do elenco.

Fato é que os protagonistas da série viriam ao Brasil. As crianças, seus pais e seus tutores deram entrada nos pedidos de visto brasileiro, mas as burocracias e a lentidão nos processos para obter a documentação impediram a vinda do casting. Uma pena.

Neil Patrick Harris, da inédita Desventuras em Série, foi confirmado pela Netflix na Comic Con.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta sexta-feira (18).