Lilian Lynch encerrou o Jornal Anhanguera – 1ª edição, da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, de uma maneira inusitada: dando uma bela garfada em uma torta de frango.

A cena ocorreu após a exibição do quadro Prato do Dia, exibido semanalmente, que conta histórias de pessoas comuns que trabalham no ramo da alimentação. A repórter Renata Costa vai até o local, prova a receita e, se aprovar, ganha um prato com o selo de recomendação do telejornal.

Nesta quinta, 2, foi a vez de Aparecida Caetano, a Dona Cida, apresentar sua torta de frango. Há 24 anos, ela estava desempregada e com dois filhos para criar, e investiu na receita mesmo sem saber cozinhar. Ficou tão boa que virou uma das principais bancas da Feira da Lua, em Goiânia, onde o público faz fila para provar o quitute.

Finalizada a reportagem de Renata, o telejornal voltou para o estúdio, com Lilian, que pediu para os telespectadores enviarem sugestões para o quadro. Antes de encerrar, ela vibrou com o pedaço de torta que a esperava na bancada.

“Eu pedi e ganhei um pedacinho da torta, que eu vou ter que terminar o jornal então [ela faz um som de sucção] experimentando essa delícia. Minha boca tá cheia de água, gente”, disse.

A reportagem pode ser assistida aqui.