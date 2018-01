Desde sábado (29), casais homoafetivos já podem registrar a união na Inglaterra e País de Gales, graças à nova lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Feliz com a notícia, o cantor Elton John anunciou que, em breve, oficializará sua união de 20 anos com o canadense David Furnish.

“Faremos muito discretamente. Mas faremos e será uma ocasião feliz”, disse o cantor em entrevista ao programa Today Show, do canal americano NBC, sem dar mais detalhes sobre a cerimônia.

Em 2005, John e Furnish registraram a união civil, equivalente ao processo de união estável praticado no Brasil. Esta era a única maneira que casais homoafetivos podiam oficializar a união até a aprovação da lei, neste fim de semana. “Estou muito orgulhoso do Reino Unido e das leis que passaram a existir desde que estamos juntos”, comentou o cantor.

Na ocasião, a cerimônia celebrada em Windsor reuniu 650 convidados. O casamento, desta vez, deve reunir um número bem menor.

Elton e David são pais de Zachary (3 anos) e Elías (1 ano), concebidos e gerados através de uma barriga de aluguel.