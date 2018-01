Cátia Fonseca assinou um contrato de dois anos com a Band na noite de ontem, 12. À frente do Mulheres há 15 anos, a apresentadora deixa a TV Gazeta pela segunda vez em busca de maior projeção nacional.

A notícia foi antecipada pela coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, na sexta-feira, 8. O nome da apresentadora foi omitido da notícia porque ela ainda não havia assinado com sua nova emissora e tampouco comunicado a TV Gazeta sobre suas intenções de deixar a casa.

Cátia deve permanecer à frente do Mulheres até o dia 22 de dezembro. Entre os dias 25 e 5 de janeiro, irão ao ar programas especiais gravados ao longo de novembro. E todos eles contam com Cátia no comando.

Também noticiado em primeira mão pela coluna Sem Intervalo, Regina Volpato assumirá o programa no dia 8 de janeiro. Ela foi contratada pela casa para substituir Cátia Fonseca em suas férias. E há chances de ser efetivada no posto. Algo que será definido ainda nesta semana.

Na Band, Cátia comandará um programa feminino, que irá ao ar antes do Brasil Urgente, de Datena. Rodrigo Riccó, seu marido e ex-diretor do Mulheres, dirigirá o novo programa. A estreia é prevista para março.

“Amigos queridos, depois de 15 anos a frente do Programa Mulheres deixo a TV Gazeta em busca de novos desafios na Rede Bandeirantes onde recebi uma proposta maravilhosa que não podia recusar. Agradeço a TV Gazeta em especial ao Sérgio Felipe dos Santos, a Marinês Rodrigues e ao Silvio Alimari pela parceria, confiança, dedicação e amizade. Nestes anos todos passamos juntos por vários momentos de felicidade, de luta e de vitórias o que me fortaleceu cada vez mais como profissional, como pessoa e onde fiz muitos amigos sempre dedicados profissionais, parceiros. Todos que me acompanham sabem que tenho esta empresa como minha segunda família. Continuo desejando todo sucesso e felicidade a todos da TV Gazeta”, disse ela em seu Instagram.