André Marques foi confirmado pela Globo como substituto de Tiago Leifert no comando do The Voice Kids.

Enquanto estiver no reality, deixará de integrar o É de Casa.

A Globo ainda não sabe dizer se ele volta ao matinal de sábado assim que a competição musical acabar. Estreia em janeiro.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta quarta-feira (14).